Verissim | Elisabetta Gregoraci sgrida Flavio Briatore

Ultime Notizie dalla rete : Verissim Elisabetta

Maria dixit. ELISABETTA GREGORACI: La bella showgirl sta per entrare nella casa più spiata di Italia, ma domani sarà protagonista a Verissimo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin si è ...Elisabetta Gregoraci in lacrime: il divorzio Elisabetta Gregoraci non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto tv di Verissimo, dove ha parlato del suo divorzio con Flavio Briatore, avvenuto ...