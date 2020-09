Maurizio Crozza per la prima volta nei panni di Zangrillo (Di venerdì 11 settembre 2020) Cosa c’è o chi c’è di più attuale del professionista Alberto Zangrillo? Ecco che Maurizio Crozza ne viste per la prima volta i panni e lo porta con sé a Fratelli di Crozza… Maurizio Crozza una ne pensa e cento ne fa. E bisogna ammettere che l’estate appena trascorsa (e che stiamo ancora vivendo, in effetti) ha portato consiglio e qualche spunto molto interessante. Il più interessante èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 settembre 2020) Cosa c’è o chi c’è di più attuale del professionista Alberto? Ecco chene viste per lae lo porta con sé a Fratelli diuna ne pensa e cento ne fa. E bisogna ammettere che l’estate appena trascorsa (e che stiamo ancora vivendo, in effetti) ha portato consiglio e qualche spunto molto interessante. Il più interessante èArticolo completo: dal blog SoloDonna

Da venerdì 18 settembre alle 21.25 sul Nove torna Maurizio Crozza. E lo fa con i suoi nuovi personaggi, come Alberto Zangrillo: «Fratelli virologi, amici del San Raffaele, ho provato a diventare il Pr ...

Scuola, l'apertura è nel caos ma Lucia Azzolina ha chiara una cosa: la sua immagine

Gliel’hanno passato, e lei l’ha alzato col busto proteso verso la telecamera, come la imita Maurizio Crozza. A patto che la telecamera non sia un potenziale pericolo. Il 4 settembre ...

