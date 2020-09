Maurizio Crozza imita Zangrillo a “Fratelli di Crozza” (Di venerdì 11 settembre 2020) Anche il professor Alberto Zangrillo finisce nel mirino della vis comica di Maurizio Crozza: il nuovo personaggio debutterà venerdì 18 Settembre La galleria di personaggi di Maurizio Crozza si arricchisce del professor Alberto Zangrillo, Direttore del Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano: l’imitazione, che potremo vedere sul Nove a partire dalla prima serata del 18 Settembre nel corso della nuova stagione del programma satirico “Fratelli di Crozza”, punge Zangrillo su alcune sue affermazioni, come per esempio quella secondo cui il Covid-19 fosse clinicamente morto. “Professore, è ancora sicuro che il virus sia clinicamente morto?”, chiede a questo ... Leggi su zon

massimoneri90 : MAURIZIO CROZZA SI TRAVESTE DA ZANGRILLO: ANDATE DOVE VOLETE MA NON AL SAN RAFFAELE PERCHE'...' - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: MAURIZIO CROZZA SI TRAVESTE DA ZANGRILLO: ANDATE DOVE VOLETE MA NON AL SAN RAFFAELE PERCHE'...' - _DAGOSPIA_ : MAURIZIO CROZZA SI TRAVESTE DA ZANGRILLO: ANDATE DOVE VOLETE MA NON AL SAN RAFFAELE PERCHE'...'… - uramaki89 : RT @fraversion: “Esce fisica, esce latino. A me è uscito Covid”. Geniale Maurizio Crozza che percula la Azzolina (anche se lei già sembra i… - lello977 : @AlRobecchi Spero non sia lei a scrivere i testi di Crozza. È vero che col talento di Maurizio farebbe ridere quals… -