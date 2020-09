“I pozzi sono contaminati dal tetracloroetilene”: la nota di Altrabenevento (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 18 mesi dalla prima denuncia di Altrabenevento, si conferma per l’ennesima volta la contaminazione da tetracloroetilene dei pozzi Pezzapiana e Campo Mazzoni che forniscono acqua alle abitazioni dei rioni Ferrovia, Centro Storico e Libertà. Di seguito la nota di Altrabenevento: “La società Artea, incaricata dal Comune di Benevento di effettuare controlli sulla presenza di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana e Campo Mazzoni dai quali viene prelevata l’acqua servita ai rioni Ferrovia Centro storico e Libertà, ha confermato con una relazione presentata il 29 luglio 2020, che il pericoloso inquinante è ancora presente nella falda, come denunciato da Altrabenevento già a dicembre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 18 mesi dalla prima denuncia di, si conferma per l’ennesima volta la contaminazione da tetracloroetilene deiPezzapiana e Campo Mazzoni che forniscono acqua alle abitazioni dei rioni Ferrovia, Centro Storico e Libertà. Di seguito ladi: “La società Artea, incaricata dal Comune di Benevento di effettuare controlli sulla presenza di tetracloroetilene neidi Pezzapiana e Campo Mazzoni dai quali viene prelevata l’acqua servita ai rioni Ferrovia Centro storico e Libertà, ha confermato con una relazione presentata il 29 luglio 2020, che il pericoloso inquinante è ancora presente nella falda, come denunciato dagià a dicembre ...

