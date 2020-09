Gli smartphone Huawei con EMUI 11 si aggiorneranno anche ad Harmony OS? Risposta ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020) Una notizia davvero succulenta per chiunque attende11 sul suo. I device interessati al nuovo aggiornamento annunciato nella giornata di ieri 10 settembre, in un futuro non molto remoto, avranno una possibilità del tutto nuova. Potranno in effetti toccare con mano, quasi in anteprima, il sistema operativoOS del produttore. Sempre che lo vogliano, questo è chiaro. La notizia ha naturaed è stata condivisa per prima attraverso Android Authority. Proprio in concomitanza con la HDC 2020 ossia la conferenza annualeper gli sviluppatori, è stato chiarito come chi accederà ora ad11 potràeffettuare il salto adOS in un momento ...