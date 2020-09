De Laurentiis positivo, Crisanti lo bacchetta: E’ stato un irresponsabile (Di venerdì 11 settembre 2020) “irresponsabile”. Con questo aggettivo, Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, definisce il comportamento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, rivelatosi essere positivo al Covid e che, pur avendo alcuni sintomi, nei giorni scorsi ha partecipato a un’assemblea della Lega Calcio di Serie A. “Una persona che sta male – ha precisato il professore durante la trasmissione Agorà, su Rai 3 – dovrebbe rimanere a casa, specialmente in questa situazione. E poi una persona lui dovrebbe dare esempio perché ha un elevata visibilità”. Quanto invece all’affermazione del professor Zangrillo, secondo il quale Silvio Berlusconi, se avesse avuto il Covid a marzo-aprile, sarebbe morto, Crisanti ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) “”. Con questo aggettivo, Andrea, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, definisce il comportamento del presidente del Napoli Aurelio De, rivelatosi essereal Covid e che, pur avendo alcuni sintomi, nei giorni scorsi ha partecipato a un’assemblea della Lega Calcio di Serie A. “Una persona che sta male – ha precisato il professore durante la trasmissione Agorà, su Rai 3 – dovrebbe rimanere a casa, specialmente in questa situazione. E poi una persona lui dovrebbe dare esempio perché ha un elevata visibilità”. Quanto invece all’affermazione del professor Zangrillo, secondo il quale Silvio Berlusconi, se avesse avuto il Covid a marzo-aprile, sarebbe morto,...

