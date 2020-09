Vigorito e il viaggio con Adl, la nota del Benevento: “Attesa per il tampone” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn seguito alle notizie diffusesi in queste ore in merito alla comunicazione del Calcio Napoli che il presidente Aurelio De Laurentis è risultato positivo al Covid-19, il Benevento Calcio comunica quanto segue: “Il presidente Oreste Vigorito, nella mattinata di ieri, ha partecipato a Milano all’assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De Laurentiis a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Accettato l’invito, hanno fatto rientro a Capodichino. Solo stamattina alle 6,50 il presidente Vigorito ha ricevuto la comunicazione dalla Lega Calcio della positività al Covid-19 di De Laurentiis. Ha subito provveduto ad informare il suo medico e a mettersi in quarantena cautelativa, in isolamento, nella sua abitazione. Effettuerà ... Leggi su anteprima24

