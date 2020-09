“Sulla Brexit adesso Johnson gioca col fuoco e sottovaluta i rischi del No Deal” (Di giovedì 10 settembre 2020) La Brexit non smette di regalare nuove sorprese: le ultime mosse del primo ministro britannico Boris Johnson sembrano mettere in discussione la possibilità di arrivare a una soluzione vantaggiosa per tutti, aumentando i rischi di un “No Deal” e tentando di affibbiare all’Unione europea la responsabilità di un’eventuale mancata intesa o di un accordo meno conveniente per Londra di quanto si aspettassero i Brexiter più intransigenti, giocando col fuoco delle tensioni separatiste interne e delle conseguenze economiche di una “Hard Brexit”, senza davvero poter contare, se non a parole, su importanti appoggi internazionali. Per sbrogliare quest’intricata matassa, TPI ha chiesto alla dottoressa Nicoletta Pirozzi ... Leggi su tpi

fracaruc : RT @PsicheMKD: UE vs GB L'Unione Europea giovedì ha detto alla Gran Bretagna che dovrebbe buttare il piano della Brexit. Ovviamente, Boris… - smilypapiking : RT @ilriformista: Lo scontro tra @BorisJohnson e la @EU_Commission si fa sempre più forte sulla #Brexit - LaStampa : Il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in una nota, ha invitato il governo britannico a ritir… - clastella2017 : RT @PsicheMKD: UE vs GB L'Unione Europea giovedì ha detto alla Gran Bretagna che dovrebbe buttare il piano della Brexit. Ovviamente, Boris… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sulla Brexit Capolavori o skateboard, l’arte non è più solo una tela. Parigi sale nel post Brexit Corriere della Sera