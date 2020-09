Crollano i consumi di rossetto: 'Colpa delle mascherine anti-Covid'" (Di giovedì 10 settembre 2020) Le mascherine uccidono il mercato del 'maquillage', in calo del 17% dall'inizio dell'anno. Ma a soffrire più di tutti sono le vendite di rossetto, che continuano a scendere in Francia per l'obbligo di ... Leggi su europa.today

AdornatoAntonio : RT @contropiano: Crollano i consumi, ma che strano… #consumi #crollo #Covid19 #salari #Confindustria - 100000_anni : RT @contropiano: Crollano i consumi, ma che strano… #consumi #crollo #Covid19 #salari #Confindustria - kompagno : RT @contropiano: Crollano i consumi, ma che strano… #consumi #crollo #Covid19 #salari #Confindustria - ChiaraPottini : @luponzi Crollano invece le #importazioni. La domanda interna resta debole, così come i consumi. Quanto può reggere… - contropiano : Crollano i consumi, ma che strano… #consumi #crollo #Covid19 #salari #Confindustria -

Ultime Notizie dalla rete : Crollano consumi Crollano i consumi di rossetto: "Colpa delle mascherine anti-Covid" EuropaToday Istat: produzione industriale luglio +7,4% su mese, ma -8% su anno

L'Istat sottolinea che nella media del trimestre maggio-luglio il livello della produzione è cresciuto del 15% rispetto ai tre mesi precedenti. Gualtieri: probabile aumento a due cifre nel terzo trime ...

Produzione industriale, a luglio aumento del 7,4% rispetto a giugno.

La produzione industriale a luglio è aumentata del 7,4% rispetto a giugno mentre è diminuita dell'8% rispetto a luglio 2019. Lo rileva l'Istat sottolineando che nella media del trimestre maggio-luglio ...

L'Istat sottolinea che nella media del trimestre maggio-luglio il livello della produzione è cresciuto del 15% rispetto ai tre mesi precedenti. Gualtieri: probabile aumento a due cifre nel terzo trime ...La produzione industriale a luglio è aumentata del 7,4% rispetto a giugno mentre è diminuita dell'8% rispetto a luglio 2019. Lo rileva l'Istat sottolineando che nella media del trimestre maggio-luglio ...