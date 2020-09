Covid, i tamponi sui migranti non funzionano: trasferiti 5 positivi in Abruzzo (Di giovedì 10 settembre 2020) Qualcosa non ha funzionato nei tamponi effettuati a Lampedusa su un gruppo di migranti, trasferiti poi in Abruzzo. Tra questi, sono emersi 5 casi di positività al Coronavirus. Sono cinque i migranti risultati positivi al Coronavirus tra i 42 che nei giorni scorsi erano stati trasferiti, su indicazione del ministero dell’Interno, a Vasto, in provincia … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Covid tamponi Covid, tamponi rapidi per tutti su voli Roma-Milano Adnkronos Roma, maestra d’asilo si butta dalla finestra: era convinta di aver contratto il Covid

Una maestra di 45 anni, madre di un bimbo, ha perso la vita lanciandosi dalla finestra a Roma, nella convinzione di aver contratto il Covid. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la donna nell’ult ...

Coronavirus, bollettino 9 settembre Monza e Brianza: 14 nuovi positivi, 218 in Lombardia

Sono 218 i nuovi positivi registrati mercoledì 9 settembre in Lombardia, 14 di questi risultano in provincia di Monza e Brianza. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 21.368 i tamponi effettuati co ...

