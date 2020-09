Conte apre a confronto con maggioranza e Ue sul Recovery plan (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Il Ciae questa mattina ha approvato le linee guida del 'Recovery plan' con la soddisfazione di Giuseppe Conte e di tutto il governo. Domani il presidente del Consiglio aprirà la partita con la sua maggioranza, incontrando i capi delegazione alle ore 10 a palazzo Chigi. E potrebbero emergere anche delle richieste più stringenti da parte del fronte rosso-giallo, perché sia ieri che oggi sotto traccia in molti hanno evidenziato - anche oggi con il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola - la necessità che il Parlamento abbia maggiormente voce in capitolo. Ma è con l'Europa che dovrà essere portato avanti il dialogo. Considerato anche che a Bruxelles, secondo quanto si apprende, non sarebbe passato inosservata quella sottolineatura del presidente ... Leggi su agi

