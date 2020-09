Willy, i tasselli di un enigma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Era una serata come le altre quella del 5 settembre per Willy Monteiro. Il 21enne italocapoverdiano di Paliano, provincia di Frosinone, aveva lavorato. Poi, quando la mezzanotte era già passata, è andato con gli amici a Colleferro. Poche ore dopo, sarà portato in ospedale, dove arriverà già morto, per i colpi ricevuti. Calci e pugni, diranno dopo i testimoni, per aver difeso un amico che stava affrontando una discussione davanti a un locale. Ma cosa è successo quella sera in un comune di provincia come tanti? Tra elementi chiari e dettagli controversi, è su quelle poche ore che si concentra l’attenzione degli inquirenti.Partiamo dai punti chiari di questa storia: sono cinque gli indagati per la morte del ragazzo. Escluso, al momento, il movente razziale e politico, l’ipotesi per quattro di loro è ... Leggi su huffingtonpost

Sarebbero contrastanti le versioni fornite dagli indagati per la morte di Willy Monteiro, il 21enne vittima di un brutale pestaggio a Colleferro nella notte tra il 5 e 6 settembre scorsi. In carcere, ...

Chiara Ferragni affida ai social la sua rabbia e il suo dispiacere per quanto accaduto a Colleferro, dove il giovane Willy Monteiro Duarte ha perso la vita in seguito a un brutale pestaggio. La fashio ...

