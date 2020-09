Salvini strattonato a Pontassieve, gli strappano la catenina (Di mercoledì 9 settembre 2020) È successo durante l’appuntamento elettorale a Pontassieve per la campagna per le regionali in Toscana. Matteo Salvini aggredito da una giovane donna di circa 20 anni, che gli avrebbe anche strappato via la catenina che portava al collo. L’episodio – di cui stiamo attendendo le immagini – è stato denunciato dal deputato Guglielmo Picchi. LEGGI ANCHE > Attenzione: Salvini vuole aiutare gli imprenditori tassando il loro fatturato (e non l’utile) Salvini aggredito a Pontassieve: cosa è successo Sui social network è stato lui a lanciare la breaking news: «Salvini aggredito a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario. I veri ... Leggi su giornalettismo

