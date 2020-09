Myrta Merlino: «Conte apre al Mes? Calcio sugli stinchi a Di Maio». E le suona al governo (video) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Myrta Merlino a L’aria che tira sbeffeggia Conte e il governo giallorosso. Il premier apre sul Mes in risposta al si al referendum del Pd, ma Di Maio non ci sta e replica secco: «Il Mes non serve»… Ma andiamo con ordine. Partiamo dal tweet riassuntivo della giornalista sulla puntata. «Conte a Modena incassa il sì al referendum del Pd e apre al Mes. Per Di Maio il Mes è come un Calcio sugli stinchi e risponde “no grazie”. Si tratta tra calci e carezze. Il governo va avanti in attesa del voto. Tratta e vinci»? Nelle poche battute che il social ... Leggi su secoloditalia

