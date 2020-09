Matteo Salvini aggredito a Pontassieve: intervengono le forze dell’ordine. Quello che è accaduto ha creato molto scalpore: sui social non si parla d’altro che di quanto accaduto. Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve: gli hanno strappato la camicia e il rosario. Il politico è stato strattonato da una giovane ragazza che gli ha stracciato la camicia e anche la catena che aveva al collo.

