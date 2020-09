Laila in Haifa, la recensione: metti una notte al bar (Di mercoledì 9 settembre 2020) La recensione di Laila in Haifa, il film presentato in concorso al Festival di Venezia 2020 e diretto da Amos Gitai. Difficile lasciar trasparire in questa recensione di Laila in Haifa l'atmosfera vacua e notturna di cui il nuovo film di Amos Gitai è pregno. Presentato in concorso a Venezia 2020, questa nuova opera del regista iraniano trascende una dimensione puramente narrativa girando costantemente a vuoto, tra personaggi rinchiusi in un locale notturno, bloccati nei loro desideri e nella loro incapacità a cambiare le cose. È un film che potrebbe irritare molti spettatori perché non arriva mai a un punto preciso, non si prefigge un obiettivo e non coinvolge quanto vorrebbe. Ma è anche un film capace di ricreare un'atmosfera precisa, ... Leggi su movieplayer

