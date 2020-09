Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani: “Attenti ai giochi perversi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – In Europa i suicidi sono la seconda causa di morte tra gli adolescenti, ma anche nell’ambito della prima causa, gli incidenti stradali, esiste un tipo di morte chiamata parasuicidaria. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : suicidio seconda Suicidio, lo psichiatra: "Aumenta in pandemia, ecco chi è più a rischio" Dire Fine vita, ecco perché Cappato e Mina Welby sono stati assolti

Davide Trentini, il barista di Massa, malato di sclerosi multipla da più di 20 anni, morto a 53 anni col suicidio assistito in Svizzera, dipendeva da trattamenti di sostegno vitale La sua vita non dip ...

L’allarme degli psichiatri: “Da marzo 71 suicidi a causa della pandemia”

Oltre che sulla salute fisica la pandemia da Covid-19 sta avendo importanti conseguenze anche su quella mentale: da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi, presumibi ...

