A Londra vietate le riunioni di più di sei persone, anche in casa propria (Di mercoledì 9 settembre 2020) BoJo vara la regola del sei per fermare la seconda ondata di covid-19. Da lunedì a Londra e nel Regno Unito saranno vietate le riunioni di più di sei persone, anche in casa propria. Boris Johnson ricorrere a questa nuova misura per frenare la crescita esponenziale dei casi. Nonostante i nuovi positivi, tuttavia rimane basso il numero dei decessi (poche decine). Il Governo teme l’arrivo dell’autunno. Stop agli assembramenti anche nel giardino di casa. La Polizia potrà intervenire per disperderli ed infliggere multe da 100 a 3200 sterline. Fanno eccezione scuole, uffici, matrimoni e funerali. La situazione è critica in alcune aree del Nord dell’Inghilterra, dove il governo ha già ... Leggi su laprimapagina

