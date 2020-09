Xbox Series S annunciata con prezzo e data di lancio: ecco la reazione dei giocatori su Twitter (Di martedì 8 settembre 2020) Xbox Series S è stata finalmente confermata da Microsoft come l'alternativa più economica, più piccola, solo leggermente meno potente a Xbox Series X, con entrambi i sistemi che verranno lanciati a novembre. Abbiamo persino un prezzo di $ 299, mentre un trailer trapelato conferma molte delle specifiche di Xbox Series S, incluso il supporto per ray-tracing, 120 fotogrammi al secondo e molto altro.Naturalmente, su Internet sono comparse moltissime reazioni a Xbox Series S, specialmente su Twitter, con vari esilaranti meme. Alcuni giocatori esprimono le loro prime impressioni sulla console e sul suo design su misura. Qui sotto, potete vedere alcune delle reazioni all'annuncio di ... Leggi su eurogamer

