Omicidio Colleferro, i quattro fermati: “Fatto da pacieri. Willy non l’abbiamo toccato” (Di martedì 8 settembre 2020) L’interrogatorio dei quattro fermati per l’Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Colleferro (ROMA) – E’ durato poco meno di quattro ore l’interrogatorio dei quattro fermati per l’Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Come riportato da La Repubblica, gli arrestati hanno risposto a tutte le domande respingendo le accuse: “Non abbiamo toccato il ragazzo. Siamo intervenuti per fare da pacieri“. “Accusati di un Omicidio che non abbiamo commesso” I quattro ragazzi hanno smentito la prima ricostruzione degli inquirenti che li vede accusati ... Leggi su newsmondo

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - pasdran : RT @repubblica: I colleghi di Willy: 'Era unico, stava crescendo con noi. Adesso aiutiamo la sua famiglia' - ivana53M : RT @nonunadimeno: C'è bisogno di distruggere la cultura della sopraffazione, della violenza, del branco. C'è bisogno di smontare pezzo per… -

