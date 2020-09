Mercato, Zanetti: 'Messi, giusto restare al Barça. Inter? Non potevamo' (Di martedì 8 settembre 2020) "Non potevamo prenderlo. giusto che sia rimasto al Barcellona, è casa sua". Così Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha commentato ai microfoni dell'emittente argentina TyC Sports la decisione ... Leggi su gazzetta

