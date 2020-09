Juventus, Trezeguet: “Pirlo? Scelta coraggiosa” (Di martedì 8 settembre 2020) In casa Juventus si è deciso di dare vita a una rivoluzione senza precedenti. Dopo aver chiuso definitivamente l’era Sarri, durata appena un anno, ora tocca ad Andrea Pirlo prendere in mano le redini della squadra e riscattare una stagione non proprio brillante, soprattutto in Europa. In un primo momento destinato all’Under 23 bianconera, il bresciano si è trovato alla guida della prima squadra senza neanche aver avuto l’occasione di mettere in pratica tutte quelle nozioni e teorie apprese durante le lezioni a Coverciano. Nonostante sia solo alla prima esperienza in panchina, Pirlo ha già sottolineato nella sua conferenza stampa come il decimo scudetto consecutivo sia l’obiettivo primario. Il suo compito, però, è anche un altro, ben più complesso e arduo: riportare la Juventus sulla vetta ... Leggi su tuttojuve24

