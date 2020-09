Festival dell’Economia Civile: ‘ri-generare’ la parola d’ordine (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – Recuperare fiducia, ribadire il valore delle relazioni tra le persone, rendere disponibili a tutti i beni che contribuiscono alla crescita individuale e collettiva. In altre parole, ‘ri-generare” l’economia e, con essa, la società fiaccata dalla più grave emergenza che il Paese (e il mondo intero) hanno dovuto affrontare dalla fine della seconda guerra mondiale. Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi della seconda edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile ‘Persone, luoghi, comunità. L’economia che ri-genera” che si terrà a Firenze dal 25 al 27 settembre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.L’evento è stato presentato questa mattina in un webinar ‘ coordinato dal Direttore di Avvenire Marco Tarquinio ... Leggi su calcioweb.eu

