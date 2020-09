Chiare le priorità di Apple sull’uscita degli iPhone 12: le varianti in prima fila (Di martedì 8 settembre 2020) Ci sono alcune nuove informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 8 settembre, per quanto riguarda l’uscita dei tanto attesi iPhone 12. A poche ore di distanza dal punto della situazione portato alla vostra attenzione sulla questione date, infatti, emergono novità che indicano le probabili priorità di Apple in vista della commercializzazione per questa famiglia di device. Proviamo dunque a fare un po’ di ordine sui dati raccolti questa mattina, in attesa di dettagli più concreti direttamente dalla mela morsicata. Quali iPhone 12 verranno commercializzati per primi In sostanza, Apple è pronta per il debutto di quattro nuovi iPhone 12 con schermo OLED a breve termine. Si tratta di varianti dalle dimensioni pari a 5,4, 6,1 e 6,7 pollici ... Leggi su optimagazine

