Ultime Notizie Roma del 07-09-2020 ore 11:10 (Di lunedì 7 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il codice della strada e ti fa più bike-friendly vicino alla mobilità alternativa all’automobile soprattutto a partire dalla possibilità di installare autovelox anche nelle strade di quartiere nel testo del disegno di legge di conversione del decreto semplificazioni approvato in settimana al Senato sono state introdotte numerose importanti novità per il codice della strada lo scrive l’ufficio studi della ASD l’associazione sostenitori amici della Polizia Stradale secondo cui si tratta di una vera e propria forma del codice con norme che vanno a risolvere delicate questioni applicative di precedenti provvedimenti normativi anche con ripercussioni internazionali in modo particolare per i lavoratori frontalieri alla ... Leggi su romadailynews

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Grazie a un accordo tra la Camera di commercio di Torino e la piattaforma internazionale di e-commerce eBay, si aprono nuove opportunità per gli imprenditori locali interessa ...

GENOVA - Costa Crociere è tornata a navigare con Costa Deliziosa, la prima nave della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo. Costa Deliziosa è partita questa domenica da Trieste, ...

