Suarez verso la Juve: perché il calciatore non è comunitario (Di lunedì 7 settembre 2020) Perchè Suarez non è comunitario? Luis Suarez sarebbe vicino ad approdare in Italia, alla Juventus, ma prima di poterlo fare dovrà ottenere il passaporto italiano, sostenendo anche un esame di lingua. In Liga il calciatore è considerato un cittadino comunitario, mentre in Serie A no. L’anomalia è emersa dopo che la Juventus, avviando la trattativa … L'articolo Suarez verso la Juve: perché il calciatore non è comunitario è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Gazzetta_it : #Suarez 'l'italiano': Luis è pronto all'esame di lingua, la #Juve corre verso il Pistolero - Gazzetta_it : #Suarez verso Torino aspetta il passaporto e... chiama #Chiellini - oscarvalle1984 : RT @CalcioFinanza: #Suarez verso la #Juventus: perché il calciatore non è comunitario - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Suarez verso la #Juventus: perché il calciatore non è comunitario - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: #Suarez verso la #Juventus: perché il calciatore non è comunitario -