Riforma pensioni | torna ipotesi Quota 100 | ma con taglio ulteriore

Prima dell'emergenza Coronavirus, l'obiettivo del Governo era di arrivare a una Riforma organica del sistema pensionistico prima del 31 dicembre 2021, data di "scadenza" di Quota 100. Lo scorso febbraio, la ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone aveva affermato che l'Esecutivo era al lavoro per evitare che si venisse a creare uno scalone tra chi era potuto andare in pensione a 62 anni (con 38 anni di contributi) e chi, invece, era costretto ad attendere i 67 anni di età (la Riforma Fornero, infatti, non è mai stata cancellata). ipotesi in campo Il Governo stava studiando la fattibilità dell'adozione per tutti i lavoratori di una "Quota 101", che avrebbe garantito a tutti i lavoratori italiani di andare ...

