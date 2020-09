"Qui non ci vogliamo più stare": esplode il focolaio dei migranti (Di lunedì 7 settembre 2020) Sofia Dinolfo Ancora un'altra manifestazione di protesta da parte dei migranti nell'ex hotel che si trova in provincia di Agrigento. Gli ospiti della struttura vogliono andare via. Tre di loro sono scappati Non c’è pace per il centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana, nell’agrigentino. Anche oggi v’è stata una fuga che ha fatto seguito all’ennesima protesta messa in atto dai migranti che sono ospitati dentro la struttura. Il motivo è sempre lo stesso: gli ospiti chiedono di andare via perché stanchi di vivere dentro il centro. Alcuni di loro dicono di aver trascorso dentro l’ex hotel più dei 15 giorni previsti dal protocollo per l’osservazione della quarantena e di non aver ricevuto ad oggi alcuna comunicazione che parli di un trasferimento in ... Leggi su ilgiornale

ROMA – Il campione d’Italia con la Lazio nel 1974, Giancarlo Oddi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del mercato del club. Secondo l’ex difensore i colpi messi a segno finora sono buo ...

Ferrero: “Mercato? Il Covid ha tolto sicurezza nel calcio. Anche Inter, Juve e Roma non stanno comprando”

Sapevamo che l’attuale mercato avrebbe subito grosse limitazioni per via degli evidenti buchi finanziari che il coronavirus ha lasciato nei bilanci dei top club. Soprattutto in Italia, infatti, big co ...

