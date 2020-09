Nintendo Switch riceverà un nuovo tipo di Joy-Con standalone? Un nuovo curioso brevetto (Di lunedì 7 settembre 2020) Originariamente depositato da Nintendo Japan nel maggio 2018 e registrato a livello internazionale nell'aprile 2020, un nuovo brevetto include diverse immagini di un Joy-Con aggiornato di Nintendo Switch.Sebbene i Joy-Con esistenti includano connettori per collegare il controller alla console Switch, in questo brevetto i connettori non sono presenti, facendoci immaginare quindi che il "nuovo design" è progettato per un controller standalone.Il design mostrato nel brevetto potrebbe essere un prototipo e non vi è alcuna garanzia che verrà rilasciato come un prodotto reale. Tuttavia, un Joy-Con autonomo potrebbe anche essere visto come un supplemento ... Leggi su eurogamer

