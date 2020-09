In Cina Party e feste come nel 2019 feste in piscina, nightcub e bar da Wuhan a Pechino (Di lunedì 7 settembre 2020) Qualche settimana fa, abbiamo scherzato sul fatto che la gente di Wuhan stesse festeggiando quando una storia su una grande festa in pisCina per celebrare la fine dell’epidemia di SARS-CoV-2 è diventata virale in tutto il mondo, suscitando reazioni frustrate da parte del pubblico. Funzionari e “Covid” ossessionati dal distanziamento sociale. Ma a differenza degli Stati Uniti, dove i frequentatori delle feste universitarie diventano preventivamente “capri espiatori” mentre le scuole sfidano gli esperti e la “scienza” mandando a casa studenti malati in massa semplicemente perchè non possiedono la volontà o, forse, la competenza, per metterli in quarantena nel campus – il Partito Comunista ha difeso la ... Leggi su databaseitalia

Tragedia in Cina, crolla ristorante durante una festa di compleanno: almeno 29 morti

in foto: Immagine da Twitter. Quella che doveva essere una festa si è trasformata in una vera e propria tragedia in Cina, dove è crollata per cause che sono ancora in via di accertamento la sala di ri ...

Non solo TikTok, la Cina è in pole position quando si tratta di internet

La società di e-commerce cinese più grande e più nota è Alibaba, che in Cina detiene oltre il 60% delle quote di mercato, con 654 milioni di utenti attivi sui suoi siti lo scorso anno. Alibaba opera ...

