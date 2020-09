Cuneo, tentò di salvare il fratello 22enne caduto nel silos: Francesco muore a 25 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Cuneo, tentò di salvare il fratello 22enne caduto nel silos. È morto Francesco Gennero, il ragazzo di 25 anni coinvolto nel tragico incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove ha perso la vita il fratello più piccolo Davide di 22 anni. Le sue condizioni erano apparse sin dai primi istanti disperate e il giovane è morto senza mai più risvegliarsi. Non ce l’ha fatta Francesco Gennero, il ragazzo di 25 anni coinvolto nel tragico incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove ha perso la vita il fratello più piccolo Davide di 22 ... Leggi su limemagazine.eu

