Secondo voi, è riuscito il tentativo, ripetuto, dei No Mask di bruciare una mascherina? (Di domenica 6 settembre 2020) «Noi il bavaglio non lo vogliamo: vogliamo parlare, vogliamo gridare, ci vogliamo baciare. La mascherina la dovete bruciare»: si tratta forse della battuta di un romanzo che racconta la ribellione a una dittatura? No, solamente Roma, settembre 2020. Come preannunciato, seguendo i vari movimenti nel resto dell’Europa e del mondo, i negazionisti del Covid hanno deciso di riunirsi nella giornata di ieri davanti alla Bocca della Verità per fare valere le proprie idee. Nel nostro pese vige una dittatura sanitaria e bisogna ribellarsi – questo il fulcro dei discorsi tenuti -. Il gesto più forte venuto in mente sul palco? bruciare il simbolo della dittatura, il “bavaglio”. Peccato che le cose non siano andate proprio come previsto. LEGGI ANCHE >>> Quando i negazionisti del Covid ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : Ho guardato un po' della manifestazione di Roma. Ma secondo voi una teoria di personaggi come una che ha appena fin… - CarloCalenda : Oggi le liste si fanno in questo modo: seggi sicuri per i fedelissimi divisi per correnti, e poi qualche personalit… - Giorgiolaporta : Dopo i 14 milioni di #mascherine mai arrivate, adesso per il #Lazio guidato da #Zingaretti è il turno di 17 milioni… - alycecappellaio : RT @UnTemaAlGiorno: Secondo @davidone74 e me #6ditwitterse... E secondo voi? Buona domenica #Family di #unTemaAlGiorno ? - Davidone74 : RT @UnTemaAlGiorno: Secondo @davidone74 e me #6ditwitterse... E secondo voi? Buona domenica #Family di #unTemaAlGiorno ? -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi Estate 2020. Secondo Voi caldissima, normale o fresca? MeteoGiuliacci Via Castellana, vergognosa discarica da terzo mondo

Una delle più impressionanti discariche a cielo aperto si trova in via Castellana a Borgo Nuovo. In certi periodi assume proporzioni inimmaginabili, sembra essere una succursale di Bellolampo. Conosci ...

No mask e negazionisti in piazza a Roma: "Noi siamo il popolo". Bruciate foto di Papa Francesco e Grillo

"Noi siamo il popolo, basta dittatura sanitaria sui nostri bambini". E poi ancora: "Non siete degni di governare questo Paese". Sono solo alcuni degli striscioni e dei cori dei cosiddetti negazionisti ...

Una delle più impressionanti discariche a cielo aperto si trova in via Castellana a Borgo Nuovo. In certi periodi assume proporzioni inimmaginabili, sembra essere una succursale di Bellolampo. Conosci ..."Noi siamo il popolo, basta dittatura sanitaria sui nostri bambini". E poi ancora: "Non siete degni di governare questo Paese". Sono solo alcuni degli striscioni e dei cori dei cosiddetti negazionisti ...