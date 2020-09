Perché in una coppia non dovrebbe mai nascere l’invidia (Di domenica 6 settembre 2020) Ci hanno insegnato sin da piccole che l’invidia è uno di quei sentimenti che non dobbiamo mai provare perché ci logora e ci consuma, perché è sbagliato desiderare ciò che hanno gli altri e perché dobbiamo apprezzare e gioire di quello che abbiamo, di quello che siamo. Ma inevitabilmente, chi prima e chi dopo, tutte noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle l’invidia e non ne abbiamo un bel ricordo. La verità è che nessuno confesserà mai di essere invidioso né accetterà di essere definito tale. Nell’amicizia, questo sentimento è qualcosa di inconfessabile, ma non impossibile; capita infatti di provare invidia nei confronti di chi ci circonda per quello che possiede e per gli obiettivi che raggiunge, mentre noi restiamo impantanate sempre nelle stesse situazioni che ci impediscono di ... Leggi su dilei

