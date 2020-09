Mattarella “Non sottovalutare intolleranza e razzismo” (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Europea della Cultura Ebraica è occasione quanto mai preziosa per riscoprire il patrimonio religioso, artistico, architettonico che le comunità ebraiche hanno saputo costruire nelle nostre città e, attraverso questi tesori, conoscere meglio quelle radici che da secoli sono parte e contribuiscono ad alimentare la storia e la vita nazionale”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane UCEI, Noemi Di Segni.“”Gli itinerari ebraici” è il tema scelto per la Giornata di quest’anno i cui numerosi eventi in programma saranno indubbiamente condizionati a causa della lotta alla pandemia – aggiunge il capo dello Stato -. Le misure di precauzione saranno un segno di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

