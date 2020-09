Mascherina ancora obbligatoria, niente stadi e discoteche: cosa prevede il nuovo dpcm in vigore da lunedì (Di domenica 6 settembre 2020) cosa prevede il nuovo dpcm in vigore dalla giornata di lunedì 7 settembre fino al prossimo 30 settembre. Da lunedì 7 settembre entra in vigore il nuovo dpcm con le norme da seguire per l’emergenza coronavirus. Coronavirus, cosa prevede il nuovo dpcm Andiamo ad analizzare i punti salienti del nuovo decreto per l’emergenza coronavirus. Mascherine e assembramenti Il nuovo dpcm conferma l’obbligo di indossare la Mascherina dove non è possibile rispettare il distanziamento. Sono esonerati dall’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e soggetti con patologie che ... Leggi su newsmondo

