Luis Enrique: «Il Barça continuerà a vincere anche senza Messi» – VIDEO (Di domenica 6 settembre 2020) Luis Enrique ha parlato della caso Messi-Barcellona Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna ed ex allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza anche del caso Messi. «Io credo che l’importanza delle squadre vada al di là delle singole persone: giocatori, allenatori o presidenti. Il Barcellona è stato fondato nel 1899 ed è uno dei club migliori al mondo. Ha sempre vinto un sacco di trofei e ne ha vinti tanti anche con Messi e i suoi compagni. È evidente che ci sia stato un rapporto meraviglioso negli ultimi anni, in cui il Barcellona ha centrato tanti traguardi. Leo ha permesso al Barça di crescere in maniera esponenziale, ma mi piacerebbe che le due ... Leggi su calcionews24

