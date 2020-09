Giugliano, pesanti accuse di Poziello: “Comprano voti con buste della spesa e 20 euro” (Di domenica 6 settembre 2020) Giugliano. S’infiamma la campagna elettorale a Giugliano e a lanciare oggi pesantissime accuse è l’ex sindaco Antonio Poziello che denuncia compravendita di voti in città. “Il voto di scambio da queste parti è un mestiere che alcuni esercitano con leggiadria mai vista. Il voto di scambio è la busta della spesa che esce dai supermercati … L'articolo Giugliano, pesanti accuse di Poziello: “Comprano voti con buste della spesa e 20 euro” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano pesanti

Teleclubitalia.it

Festini con baby prostitute: chi è Luca Cavazza, il leghista che esalta Mussolini ora ai domiciliari Ora è indagato per induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Luca Cavazza, c ...GIUGLIANO – Dopo oltre 15 anni di lotte sui temi ambientali, tra rifiuti abbandonati e quelli che avvelenano il nostro litorale, gli ultimi gravi eventi che si sono verificati sul territorio giugliane ...