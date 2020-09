Giggs coccola Bale: «È il nostro miglior realizzatore e un vero professionista» (Di domenica 6 settembre 2020) Ryan Giggs ha parlato di Gareth Bale e dei suoi problemi con il Real Madrid: le parole del ct del Galles Ryan Giggs ha parlato di Gareth Bale, difendendolo dalle accuse piovutegli nell’ultimo periodo. Queste le parole del ct del Galles. «Bale è il nostro miglior realizzatore. Un giocatore che può segnare molti gol sempre. A causa della situazione al Real Madrid ha perso molte partite quindi è chiaro che non potrà avere la forma migliore ma Gareth è davvero un professionista. Nella partita con la Finlandia mi ha fatto piacere, si è allenato solo due o tre giorni e ha giocato. Era stato calcolato di vederlo in campo per 45 minuti o al massimo ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Giggs coccola Greenwood, gol vittoria all’Inter e il paragone di Solskjaer: “È come Giggs…” ItaSportPress