Calciomercato Juve: idea Morata per l’attacco. Douglas Costa nell’affare? (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato Juve: anche Alvaro Morata finisce nella lista dei possibili attaccanti della Juve. Occhio a Douglas Costa Morata Juve, «non direbbe mai di no»: muro Atletico, occhio a Douglas. Anche il canterano nel casting attaccanti Il Corriere dello Sport inserisce Alvaro Morata nel calderone degli attaccanti che la Juventus sta monitorando. Un ritorno dello spagnolo farebbe piacere al club bianconero e anche al canterano che ha un rapporto splendido con la città di Torino e non direbbe mai di no alla Juve. Ma l’Atletico ha altri piani I Colchoneros lo lascerebbero partire solo per un’offerta irrinunciabile che ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Altri dettagli sulla trattativa Suarez li riporta Mundo Deportivo secondo il quale la Juve pagh… - forumJuventus : ?? #Calciomercato - Secondo quanto riferito da Marca, Suarez sarebbe ormai ad un passo dalla Juve con cui ha un acco… - tuttosport : Mundo Deportivo: '#Suarez-Juve, ci siamo. Ecco l'offerta dei bianconeri' - Zebrino_10 : RT @MischiGiordano: In tutto questo dimentichiamo che la #juve con Kulusevski ha preso un giocatore fortissimo. Se ne parla poco, ma ha tut… - SOSFanta : ?????? L'annuncio di Marca, titolo in prima pagina: 'State molto attenti alla #Juve' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: non solo Vidal dal Barcellona

Il centrocampista cileno sembra ormai essere ad un passo dal club nerazzurro, ritrovando l’allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio, ai tempi della Juventus. Occhio però, perché potrebbe non ...

Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il top | Scambio con Alex Sandro!

Le indicazioni di Andrea Pirlo potrebbero portare la Juventus a sacrificare Alex Sandro sul mercato: scambio con un protagonista della finale di Champions. L’impatto di Andrea Pirlo sulla panchina del ...

Il centrocampista cileno sembra ormai essere ad un passo dal club nerazzurro, ritrovando l’allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio, ai tempi della Juventus. Occhio però, perché potrebbe non ...Le indicazioni di Andrea Pirlo potrebbero portare la Juventus a sacrificare Alex Sandro sul mercato: scambio con un protagonista della finale di Champions. L’impatto di Andrea Pirlo sulla panchina del ...