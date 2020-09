La piazza dei 'covidioti' negazionisti, tra neofascisti, no vax e no mask (Di sabato 5 settembre 2020) Bandiere tricolore, striscioni con scritto 'Noi siamo il popolo' e contro la 'dittatura sanitaria', insulti al governo, effigi di Papa Francesco e Beppe Grillo date alle fiamme. C'è veramente di tutto ... Leggi su globalist

CHIETI – Con gli Opera Seconda, Tribute Band dei Pooh fra le più importanti d’Italia, c’eravamo lasciati dopo la fine del loro tour lo scorso anno durante il quale avevano festeggiato il decennale del ...

Torna a zampillare la fontana di piazza Grande

Taglio del nastro simbolico per la conclusione dei lavori di restauro. Grazie al Magistrato di Fraternita per il puntuale restauro conservativo della Fontana che ha riportato il manufatto alla sua ori ...

