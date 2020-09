Ex Ilva: Conte, ‘se Mittal andrà via pagherà penali, siamo irremovibili’ (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Abbiamo un partner industriale che deve rispettare gli impegni. Se c’è un’exit strategy, Mittal andrà via ma pagando le penali, non gratis. Su questo siamo irremovibili”. Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Roma.L'articolo Ex Ilva: Conte, ‘se Mittal andrà via pagherà penali, siamo irremovibili’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Ex Ilva: Conte, 'se Mittal andrà via pagherà penali, siamo irremovibili'... - CarloRezzano : che conte è sordo alla ns proposta di j. v. ga s algerino-ilva - AgenziaVISTA : Ilva, Emiliano: “Decarbonizzazione unisce Pd e M5S, punto fondamentale del Governo Conte” - Affaritaliani : Ilva, Emiliano: “Decarbonizzazione unisce Pd e M5S, punto fondamentale del Governo Conte” - RaffaelePizzati : @sprto @alby61 @ercolescorza @ConteZero76 @lorepregliasco @ItaliaViva @ivanscalfarotto Esperienza su Ilva No TAP… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Conte 13:13 - Ex Ilva, Conte: Se Arcelor-Mittal andrà via, non lo farà gratis LaPresse Ex Ilva: Conte, 'se Mittal andrà via pagherà penali, siamo irremovibili'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un partner industriale che deve rispettare gli impegni. Se c'è un'exit strategy, Mittal andrà via ma pagando le penali, non gratis. Su questo siamo irremovibili". L ...

Un anno di Conte II, al timone dell 'Italia del Covid

L'uomo che nel febbraio 2019 veniva additato da Guy Verhostadt, nell'Aula dell'Europarlamento, come il "burattino" di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l'anno dopo prendeva il timone dell'Italia invasa ...

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un partner industriale che deve rispettare gli impegni. Se c'è un'exit strategy, Mittal andrà via ma pagando le penali, non gratis. Su questo siamo irremovibili". L ...L'uomo che nel febbraio 2019 veniva additato da Guy Verhostadt, nell'Aula dell'Europarlamento, come il "burattino" di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l'anno dopo prendeva il timone dell'Italia invasa ...