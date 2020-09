Escursioni non autorizzate con mezzi fuoristrada: denunciato dai carabinieri (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (Av) – I carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile di violazione delle normative a tutela delle aree protette. Nello specifico, a seguito di mirati controlli i carabinieri procedevano al controllo di 4 persone intente ad effettuare con dei “Quad” attività di fuoristrada al di fuori delle strade carrabili, in area ricadente nel Parco Regionale dei Monti Picentini nonché Sito di Importanza Comunitaria (sic) e Zona di Protezione Speciale (zps). All’esito delle verifiche, per il 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto, in qualità di organizzatore delle Escursioni in montagna con ... Leggi su anteprima24

Organizzava escursioni illegali con i fuoristrada sui Monti Picentini: denunciato

DOMANI LA "MANGIALONGA DEI BORGHI" NEL PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Domani, domenica 6 settembre, torna la “Mangialonga dei Borghi”, escursione sui Monti della Laga con assaggi di specialità locali durante le tappe. Si tratta della terza edizione che quest’anno partir ...

