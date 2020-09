Tommaso Paradiso fa una cover di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri, ma la fa peggio dell’originale (Di venerdì 4 settembre 2020) Ci siamo passati tutti. O quantomeno ci siamo passati noi tutti nati al volgere tra gli anni sessanta e settanta, quelli cioè che hanno avuto in sorte di essere giovani negli anni Ottanta. A tutti è capitato di sentirsi dire di che merda fosse quel decennio, nello specifico facendo riferimento alla musica che in quegli anni prosperava, dominando le classifiche, facendo da colonna sonora ideale di quell’edonosimo reaganiano così identificato da un Roberto D’Agostino pre-Dagospia, quando cioè ancora faceva il critico musicale e imperversava nei programmi di Arbore. Tutti ci siamo trovati a dire qualcosa che suonasse, parola più parola meno, come una difesa d’ufficio di quel decennio così comunemente preso a male parole, dicendo che sì, in effetti gli anni Ottanta erano il decennio della musica di plastica, delle ... Leggi su optimagazine

