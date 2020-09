Rolls-Royce Ghost 2020: interni, prezzo, caratteristiche (Di venerdì 4 settembre 2020) La Rolls-Royce Ghost rappresenta tutto quello che si può desiderare da una limousine in termini di lusso, sempre che si possano pagare circa 300.000 euro, una cifra che non è nemmeno così elevata per un'auto di Goodwood. Rispetto al modello che sostituisce, la Ghost è tutta nuova, tanto che il Ceo Torsten Müller-Ötvös ha detto ''Gli unici componenti in comune con la precedente sono gli ombrelli e lo Spirit of Ecstasy''. Quest'ultima è la famosa statuetta che da oltre un secolo campeggia sulla calandra di tutte le Rolls-Royce. Tornando alla nuova nata, arriva dopo 11 anni di onorata carriera della sua antenata, che era ancora costruita sulla piattaforma della vecchia BMW Serie 7 (i tedeschi sono proprietari del marchio ... Leggi su gqitalia

