Non hai il Covid? Ti arrangi. E' fuga dagli ospedali del Lazio (Di venerdì 4 settembre 2020) Come un incidente in tangenziale, il Covid ha finito d'allungare gli incolonnamenti delle già debordanti liste d'attesa negli ambulatori del Lazio. Dove, negli ultimi 10 anni, s'è accumulata una mancanza di mille specialisti e, alla riapertura post-lockdown di fine maggio, già si contava oltre un milione d'appuntamenti da dover recuperare. Ora la stagione estiva, con i piani ferie e gli organici ancor più ridotti, non ha di certo aiutato a risalire la china: questa settimana, infatti, il monitoraggio regionale dei tempi d'attesa delle prestazioni con priorità «differibile» presenta ben 7 tipi di appuntamenti col bollino rosso. Solo meno della metà di questo «set» rispetta i tempi massimi previsti dalla legge (30 giorni), con le situazioni più critiche per ecografie, ... Leggi su iltempo

RaiRadio2 : ?? Perché a me non ci pensi come fossi un sospiro quella volta che mi hai detto il motivo sei tu ?? ?? @MarroneEmma… - andreadelogu : Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai un po’ ceduto allora è il… - ItaliaViva : Che emozione il tributo ad #EnnioMorricone a #Venezia77. E non poteva essere diversamente, lì nel tempio del cinem… - ottovanz : RT @SacraScrittura: Tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa… - marialauraloi : RT @VotersItalia: Sei un cazzo di LADRO di speranze, hai fottuto gli #italiani, parola con la quale ti riempi indegnamente la bocca. I tuoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non hai Non hai il Covid? Ti arrangi. E' fuga dagli ospedali del Lazio Il Tempo Cengio, la replica di Fabio Poggio al Pd locale: "Raccontare menzogne non è degno di chi vuol rappresentare una parte di società"

"L'accondiscendenza nei confronti dell’amministrazione Dotta è una palese “bufala”. Forse se la segreteria della sezione del PD (si firmano così) avesse avuto il tempo, la voglia e l’interesse reale p ...

Strage di Charlie Hebdo, che fine ha fatto la “vedova del martire”?

PARIGI. Dov’è finita Hayat Boumeddiene? Di sicuro non si trova fisicamente tra gli imputati del processo appena iniziato a Parigi sugli attentati del gennaio 2015: è latitante «la donna più ricercata ...

"L'accondiscendenza nei confronti dell’amministrazione Dotta è una palese “bufala”. Forse se la segreteria della sezione del PD (si firmano così) avesse avuto il tempo, la voglia e l’interesse reale p ...PARIGI. Dov’è finita Hayat Boumeddiene? Di sicuro non si trova fisicamente tra gli imputati del processo appena iniziato a Parigi sugli attentati del gennaio 2015: è latitante «la donna più ricercata ...