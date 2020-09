Milan, UFFICIALE Brahim Diaz in prestito. Lo spagnolo ha scelto il numero di maglia (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Milan ha annunciato l’arrivo di Brahim Diaz dal Real Madrid. Lo spagnolo si trasferisce con la formula del prestito. Di seguito il comunicato UFFICIALE. “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore spagnolo si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Brahim Díaz, nato a Malaga il 3 agosto 1999, ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Malaga CF per poi passare al Manchester City, con cui ha esordito nel 2016, collezionando 15 presenze e realizzando 2 gol, prima di trasferirsi, nel gennaio 2019, al Real Madrid con cui ha totalizzato 21 presenze ... Leggi su calcioweb.eu

