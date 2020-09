Gattuso: "Buon test, felice del ritiro! Lozano ha capito di essere a Napoli. Su Osimhen e il modulo..." (Di venerdì 4 settembre 2020) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli al termine dell'amichevole contro il Teramo: "Si è respirata un'aria diversa, bello vedere gente allo stadio e per gli allenamenti. Leggi su tuttonapoli

Gennaro Gattuso si tiene per buona la vittoria contro il Teramo e chiude il ritiro a Castel di Sangro col sorriso. «Vedere la gente seguire gli allenamenti e alle partite è bellissimo, si respira un'a ...

Napoli-Teramo 4-0, le pagelle: Osimhen va al doppio, Lozano ritrovato. Malcuit-Ghoulam ritrovano il sorriso

Ospina 6 - Un salvataggio su Cianci, dopo un errore goffo di Koulibaly, opponendosi col corpo. Per il resto è impegnato più che altro sul giro palla in uscita. (dal 65' Contini 6 - Conferma una forte ...

