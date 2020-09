Cocciaretto-Podoroska in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Wta 125k Praga 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Elisabetta Cocciaretto affronta Nadia Podoroska nella semifinale del Wta 125k di Praga. La classe 2001 marchigiana non si ferma e approda al penultimo atto dopo la vittoria in rimonta su Anna Karolina Schmiedlova. Ora un altro test impegnativo contro la ventitreenne argentina, uscita vincitrice dal match contro Melnikova. Partita in programma nella giornata di sabato 5 settembre con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Non è prevista una diretta tv o streaming, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

