Caselle in Pittari, il sindaco Nuzzo conferma quattro nuovi casi di Covid19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome annunciato dall’Asl, anche il comune di Caselle in Pittari, attraverso il sindaco Giampiero Nuzzo, ha confermato quattro nuovi casi di Covid19 nel suo paese, come esito dei risultati degli ultimi 58 tamponi. Dalle prime ricostruzioni sembra che i nuovi positivi siano tutti collegati a precedenti contagi legati ad un’attività di ristorazione. Tre di loro sono febbricitanti da alcuni giorni e quindi già in isolamento; una quarta persona è, invece, asintomatica. È stata già tracciata la catena dei loro contatti ed oggi verranno fatti, a tal proposito, altri tamponi. In merito alla notizia che c’è un ... Leggi su anteprima24

