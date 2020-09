Calciomercato Napoli: se Koulibaly parte, pronti tre super colpi (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Napoli: in caso di cessione di Kalidou Koulibaly il club azzurro sarebbe pronto a piazzare tre super colpi Il mercato in entrata del Napoli è bloccato da Kalidou Koulibaly. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani a Capri si sono dati appuntamento, nella residenza estiva di Aurelio De Laurentiis, l’agente Fali Ramadani col presidente del Napoli. Ieri le parti si sono sentite, nessun passo avanti, ma la sensazione che alla fine presto la trattativa si sbloccherà. C’è qualche milione di differenza in ballo, ma le valutazioni da fare sono di opportunità non solo strettamente economiche. Perché con oltre 65 milioni di euro in ballo si potrà agire sul mercato e completare la rosa nella ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, le ultime sull’addio di Koulibaly. Meret può sbloccare lo scambio Milik-Under Sport Fanpage Quando e dove gioca il Cagliari nelle prime 4 giornate di campionato

Comincia con Fiorentina-Torino sabato 19 settembre alle 18 il campionato di Serie A 2020-2021. La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi, date e orari delle prime quattro giornate, in cui spiccan ...

Campionato di calcio dei medici, il Lecce in finale

PARABITA (Lecce) – Saranno le squadre di Lecce e Napoli a disputare la finale del 18° campionato nazionale di calcio riservato ai medici in programma oggi pomeriggio alle ore 17 all’Heffort Sport Vill ...

